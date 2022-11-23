С наступлением холодов ситуация на фронте практически не изменится, но ВСУ получат возможность совершать более глубокие маневры, уверен Сергей Грабский.

В преддверии зимы российские войска в Украине вынуждены снижать интенсивность атак, однако, интенсивность боевых действий в ближайшие месяцы останется на высоком уровне, при этом ВСУ получат возможность освободить новые территории.

Такой прогноз сделал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что россияне путем активизации обстрелов на отдельных направлениях (Донецкой, Луганское и Запорожское) пытаются именно обстрелами сдерживать продвижение Вооруженных сил Украины.

"Сейчас они будут пытаться сдержать наше продвижение или таким образом экранировать себя от воздействия украинских Сил обороны. Тут надо понимать, что они все-таки придерживаются своей традиционной тактики и постулатов оперативного искусства, которое требует от них защищать всю территорию, которую они захватили. Поэтому, скажем так, с относительно невысокой эффективностью они пытаются поставить огневой барьер против возможных действий украинских Сил обороны", – отметил эксперт.

Грабский уверен, что с наступлением холодов ситуация практически не изменится.

"Мы будем наблюдать примерно такой же порядок действий. А с украинской стороны мы получаем возможность в связи с тем, что российские войска не настолько обеспечены, как украинские, и мотивация у них не настолько высока. Украинские войска получают возможность осуществлять более глубокие маневры. И найдя слабые места в обороне противника, проводить определенные наступательные действия, которые могут привести к освобождению территорий. Поэтому говорить о какой-то оперативной паузе, замедлении или снижении интенсивности боевых действий не приходится. Будет изменяться только характер применения оружия и характер действия войск. Но интенсивность боевых действий сохранится на том же высоком уровне", – уверен эксперт.

Война в Украине: последние новости

Ранее сообщалось, россияне что готовятся к обороне временно оккупированного украинского полуострова Крыма, строя защитные линии в Джанкойском районе.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что с наступлением морозов освобождение области будет происходить быстрее.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля ориентировочно уже составили около 85 тысяч 410 человек ликвидированными.