Белогоровку атакуют российские "зэки", поделился глава Луганской областной военной администрации.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что с наступлением морозов освобождение области будет происходить быстрее.

На направлении Сватово – Кременная инициатива на стороне Вооруженных сил Украины, а Белогоровку атакуют российские "зэки", об этом чиновник написал в Telegram.

По словам Гайдая, в Луганской области до сих пор сохраняется неблагоприятная погода, наши защитники не могут двигаться быстро.

Видео дня

"Но есть и "плюсы" – орки тоже не могут наступать на Белогоровку. Ждем морозы, тогда "деокупационные дела" пойдут быстрее", – считает Гайдай.

Ситуация в Луганской области во время войны с РФ – что надо знать

ВСУ в конце лета начали активно контрнаступать на ряде направлений. Сергей Гайдай 14 ноября рассказал, что в Луганской области 12 населенных пунктов уже освободили от захватчиков.

19 числа чиновник предупредил, что Россия после отступления с правобережья Херсонской области перебрасывает в Луганскую область остатки профессиональных военных – десантников. По словам Гайдая, эти десантники не смогут наступать.

23 ноября в Луганской областной военной администрации поделились, что на захваченной части региона в некоторых населенных пунктах враги "мобилизовали" почти всех мужчин. В ОВА также сообщали, что оккупанты потеряли "козырь".

Вас также могут заинтересовать новости: