Боеприпасы с такими ядовитыми веществами запрещены для использования в боевых действиях Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом.

Офицер расчетно-аналитического центра Дмитрий Сергеенко рассказал о боеприпасах с отравляющими веществами, которые применяются российскими оккупационными войсками против украинских защитников и о влиянии таких химических веществ на организм наших бойцов.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что россияне используют газовые гранаты с ядовитыми химическими веществами, значительная часть которых "может подпадать под ограничения Женевского протокола 1925 года или Конвенции о запрете химического оружия".

"Сейчас, как установившуюся тактику, противник применяет газовые гранаты типа К-51 или РГР с веществом CS. Это иритант - слезоточивый газ. Как средство ведения войны, он запрещен Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом. В основном это изделия в форме гранаты. Они используются по всему фронту. Раньше использовались в глубине фронта, а сейчас большей частью по первой линии обороны и наступающим подразделениям. С расчетом на то, что нельзя будет отобрать пробы зараженных веществ, в связи с продолжением обстрелов обычными средствами огневого поражения", - акцентировал Сергеенко.

Он добавил, что в зависимости от концентрации ядовитого химического вещества в газовых гранатах, организм человека может сильно пострадать, поэтому использование такого оружия запрещено во время ведения боевых действий.

"Последствия в зависимости от концентрации вещества - это может быть от першения в горле и слез, до серьезных химических ожогов как кожи, так и органов дыхания. Оно (химическое оружие – УНИАН) обычно применяется вместе с конвенционным оружием, заставляет военнослужащих либо покидать укрепления, либо затрудняет их действия. Собственно, эти вещества признаны причиняющими слишком много страданий, поэтому они запрещены для использования именно в боевых действиях", - подчеркнул Сергеенко.

Он отметил, что все доказательства об использовании Россией такого неконвенционного вооружения в ходе боевых действий собираются, а материалы в дальнейшем передаются для освещения на международной арене.

"Группы радиационно-химической разведки войск РХБЗ командования поддержки ВСУ присутствуют на всех участках фронта и при получении информации о применении такого типа вооружения, они выдвигаются на место. По возможности вообще там физически находиться, потому что очень много массированных атак и обстрелов на фронте, отбираются пробы, проводится экспресс-анализ на месте. Затем материалы передаются совместно с СБУ в квалифицированные лаборатории, которые уже дают более точные выводы, которые можно использовать на международных аренах", - акцентировал Сергеенко.

Он добавил, что в 2017 году Россия отчиталась организации по запрещению химического оружия о полном уничтожении запасов химического оружия.

"Но с того самого времени не допускает международные проверки в свои лаборатории. То же применение "Новичка", которое известно опять же на международной арене, подтверждает, что у них остался потенциал и хранения, и выделения боевых отравляющих веществ сейчас", - резюмировал Сергеенко.

Использование химического оружия Россией в Украине

Недавно Генштаб ВСУ впервые показал статистику химических атак РФ. Отмечается, что с начала широкомасштабной войны страна-агрессор применила 465 химических атак, из них 81 случай только за декабрь 2023 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия использовала химическое оружие на двух направлениях фронта.

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