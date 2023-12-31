Оккупационные войска РФ применяют репрессивные методы против гражданского населения.

Российские оккупанты охотятся на украинских партизан на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики задержали не менее 1500 человек.

"На ВОТ юга и востока Украины оккупационные администрации вместе с российско-оккупационными войсками продолжают применять репрессивные методы против гражданского населения, особенно против тех граждан, которые открыто выражают свое недовольство относительно оккупации территорий", - говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Сообщается, что не менее 1500 человек задержаны оккупантами. Людей подозревают в сотрудничестве с украинским подпольем.

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"Поэтому российские оккупанты пытаются уничтожить украинское подполье, которое активно ведет против них подпольную войну. При этом, проукраинские настроения на всех временно оккупированных территориях только растут", - подытожили в Центре.

Партизаны на оккупированых территориях Украины - последние новости

Украинское подполье ведет активную подррывную деятельность в тыло российской армии. К примеру, 22 сентября по Севастополю был нанесен ракетный удар, и атакован штаб ЧФ РФ.

По сведениям российской стороны, в результате атаки пропал без вести один оккупант. В украинской разведке, в свою очередь, сообщили, что уничтожены не менее чем девять захватчиков. Позже в Силах спецопераций Вооруженных сил Украины поделились, что после поражения штаба флота противника "минусованы" 34 офицера, в том числе командующий ЧФ.

Кроме того, подпольщики постоянно сливают различную инфорацию о российских оккупантах.

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