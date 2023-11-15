Вероятнее всего россияне использовали хлорпикрин.

Российские оккупанты применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине - на Бахмутском и Сватовском.

Об этом сообщает на Deep State в своем отчете, вероятнее всего россияне использовали хлорпикрин, которого "в запасах немало". Кроме того, это оружие уже неоднократно использовалось врагом против украинских войск.

Как отмечается, Авдеевка остается самой горячей точкой, но противник сейчас ведет наступательные действия на многих других участках. Это "создает серьезные проблемы в управлении резервами".

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При этом страна-агрессорка свои резервы не жалеет, отправляя в бой подразделения еще до их слаживания. Так, 104 десантно-штурмовой полк РФ, который должен был до 1 декабря проходить слаживание или уже находится в Херсонской области, или находится на марше.

Что такое хлорпикрин

Это химическое оружие представлено жидкостью с резким раздражающим запахом. В высоких концентрациях он ядовит и вреден для человека. Хлорпикрин относится ко II классу опасности. Обычно его используют в фумигантных смесях в сельском хозяйстве, в камерах газоокуривания для проверки герметичности изолирующих и фильтрующих противогазов.

Война в Украине - ситуация на фронте

По свежим данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. Враг прилагает много усилий для окружение Авдеевки.

С тем потери России в войне против Украины уже составили около 314 тыс. 290 (+820 за сутки) человек.

Как известно, в этом году российские оккупационные войска на Бахмутском направлении активно применяли химическое оружие против украинских воинов. Однако тогда это был люизит.

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