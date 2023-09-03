Разминирование второй линии обороны оккупантов будет комплексным, поскольку теперь ВСУ имеют возможность прикрывать пехоту.

Благодаря прорыву первой линии обороны оккупантов в Запорожской области в ВСУ появилась возможность маневрировать техникой и войсками во время наступления на вторую линию обороны врага.

"Враг распределил ресурсы. Если считать три линии за 100%, то это 60-20-20. то есть первая линия обороны была плотно заминирована, бетонные укрепления, большое количество противотанкового вооружения. Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, достаточно грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками", - рассказал "Суспильному" спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, на второй линии обороны минных полей меньше, чем на первой. Однако, предостерег украинцев думать, что эти позиции будет легко взять. Спикер добавил, что первую линию обороны украинские защитники разминировали вручную, "потому что любую технику враг брал на прицел и пытался ее уничтожить. Поэтому ее приходилось отводить". Штупун добавил, что разминирование второй линии обороны оккупантов будет комплексным, поскольку теперь ВСУ имеют возможность прикрывать пехоту.

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"На первой линии обороны мы пробивали какой-то узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование. Здесь мы вышли на территории по которой мы можем маневрировать и противник также должен будет как-то действовать", - пояснил он.

Представитель отметил, что оккупанты привлекают к обороне свои резервы и десантные подразделения.

"Враг действует, враг продолжает закапываться, враг подтягивает резервы. Ну какого уж качества те резервы, уже немножко меньше. Но сейчас враг начал использовать в обороне десантные подразделения, что в принципе им не свойственно. Потому что, как говорят россияне, это их элита считается, поэтому если они уже используют свою так называемую элиту в оборонительных боях, то что-то у них уже не так", - сказал Штупун.

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