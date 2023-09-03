К "Кобзону" присоединились шесть оккупантов, еще двое ранены.

Украинские защитники уничтожили в Черном море катер типа КС-701 "Тунец".

Как сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВС Украины, по врагу мастерски отработала морская авиация отечественных ВМС.

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Враг понес потери в количестве шестерых ликвидированных и двух раненых оккупантов", - рассказали в ВМС ВСУ.

Также обнародована видеозапись удачного удара. На нем зафиксировано, как вражеский катер подошел к берегу, из него выскакивают оккупанты и начинают что-то делать, предположительно, выгружать оружие и тому подобное. В этот миг происходит взрыв и вражеский катер превращается в огромный факел.

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Напомним, за минувшие сутки на Херсонском направлении силы обороны уничтожили почти сотню оккупантов, вместе с техникой и лодками. В частности, уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин" и "Mohajer", четыре единицы автомобильной техники, три лодки ДРГ, два комплекса видеонаблюдения "Муром-м", полевой пункт боепоставки и тому подобное.

Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тыс. 660 человек.

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