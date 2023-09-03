Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Вооруженные силы Украины в результате очередных ударов по российским оккупантам поразили, в том числе 10 артиллерийских средств врага на огневых позициях.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате террористических атак российских захватчиков есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В Генштабе напомнили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс противника", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские защитники уничтожили российский катер КС-701"тунец". Это произошло в северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава. Российские оккупанты понесли потери в количестве шестерых ликвидированных и двух раненых захватчиков.

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