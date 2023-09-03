Силами обороны было уничтожено 80 танков врага, 11 РСЗО, 179 артиллерийских систем и это лишь несколько примеров потерь из статистики Минобороны.

За эту неделю украинские защитники уничтожили около 3 тысячи 840 российских захватчиков и 752 единицы вражеского вооружения и военной техники.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Telegram.

"За неделю с 28 августа по 3 сентября Силами обороны Украины уничтожено около 3 тыс. 840 человек личного состава противника", - заявил он.

Также, по словам Павлюка, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 80 танков, 95 боевых бронированных машин, 179 артиллерийских систем, 11 РСЗО, 4 установки ПВО, 248 единиц автотехники, 33 единицы спецтехники.

"Кроме этого нашими защитниками сбито 36 вражеских ракет и 66 БпЛА", - добавил он.

Детали о новых потерях РФ за 2 и 3 сентября

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 3 сентября, составили около 264 тыс. 660. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 600 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины уничтожили пять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, три РСЗО, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один зенитно-ракетный комплекс противника.

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