Отмечается, что природные условия играют на руку украинской армии.

Контрнаступление Украины по обе стороны от стратегического юго-восточного города Мелитополя может быть успешнее, чем опасаются некоторые западные союзники. Причина кроется в особенностях природных условий указанной территории.

"Это пример важности знаний местности, конкретных ситуаций и контекста, которые определяют каждую войну. Поскольку большая часть почвы на юге Украины остается твердой даже во время дождя, украинские войска все равно смогут маневрировать зимой. Время не обязательно является ограничивающим фактором, как полагают некоторые люди", - рассказал научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Несмотря на то, что некоторые союзники отчаялись из-за медленного продвижения кампании, киевские военные руководители утверждают, что осведомленность является ключом к контрнаступлению ВСУ, позволяя Украине добиться небольших, но значительных успехов, одновременно спасая жизни солдат. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на прошлой неделе даже заявил, что критикам следует "заткнуться".

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Песчаная почва юга Запорожской области контрастирует с богатым черноземом, который в дождливые осенние месяцы превращают большую часть остальной Украины в трясину.

"Было бы полезно, если бы США имели на местах высокопоставленных военных наблюдателей", - отметил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Обеспокоенность тем, что контрнаступление Украины может буквально увязнуть, вызвало волну беспокойства этим летом, особенно в Вашингтоне. Одно из критических замечаний заключается в том, что Киеву необходимо перезагрузить свою военную стратегию, если он хочет добиться решающего прогресса и сохранить международную поддержку, прежде чем влажная погода помешает его силам атаковать.

Другая причина заключается в том, что украинские войска не смогли наилучшим образом использовать общевойсковые маневры, рекомендованные западными союзниками, вместо этого прибегая к артиллерийскому огню, чтобы обстреливать российские позиции в изнурительной войне на истощение, которая зависит от истощающихся запасов западных боеприпасов.

"Тактика не изменилась. Наша миссия не изменилась", - заявил Financial Times глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Прогресс был болезненно медленным с тех пор, как Киев начал контрнаступление почти три месяца назад. Войскам удалось отбить лишь несколько деревень, при этом их ежедневное продвижение составляло в среднем несколько сотен метров.

Одна мрачная оценка разведывательного сообщества США, просочившаяся в середине августа, предполагает, что украинским силам не удастся дойти до Мелитополя в этом году. Транзитный узел, возвращение которого поможет разорвать сухопутный мост России через оккупированные южные регионы в Крым, находится в центре юго-восточной кампании.

Тем не менее, на прошлой неделе стратегия Киева продемонстрировала первые признаки успеха после того, как украинские силы прорвали первый уровень российской обороны в районе Работино и протестировали следующую линию обороны вокруг села Вербовое. Стратегический город Токмак находится в 50 км дальше, а Мелитополь еще на 100 км дальше.

В пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина добилась "заметного прогресса". Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские командиры заслуживают, чтобы им доверять.

Укрепления, которые Россия построила на юге Украины, представляют собой уникальное препятствие для быстрых маневров в стиле блицкрига, за которые выступает Пентагон и западные военные советники.

Мощные минные поля, прикрытые постоянным артиллерийским огнем и контролируемые беспилотниками, делают практически невозможным продвижение украинских войск, не говоря уже о развертывании поставленных Западом основных боевых танков и бронетехники в условиях быстроманевренной войны. Затем за минными полями находится соединенные между собой траншеи и туннели, которые позволяют России перебрасывать войска, оружие и боеприпасы вдоль линии фронта.

"Ни одна западная страна не вела такую войну с 1940-х годов, и мы видим, как некоторые военные идеи применяются в очень упрощенной форме", - сказал Загороднюк.

Белесков добавил: "Маневренная война - это не панацея, и она может сработать только в том случае, если сначала удастся обойти все сильные стороны России - украинцам нужно воевать так, как они умеют воевать".

Чтобы попытаться прорвать российскую оборону, украинские силы применили трехсторонний подход. Первый предполагает медленную расчистку пути через минные поля, часто вручную и под покровом ночи.

"Там так много металла и шрапнели, что металлодетекторы не работают", - сказал один европейский военный чиновник. "Украинцам нужно быть очень умными; это игра в подглядывание".

Второй вариант использует дальнобойную артиллерию и точные ракеты, поставляемые Западом, для атаки на склады боеприпасов, логистические и командные центры, а также, чтобы российские войска не могли пополнять свои запасы на линии фронта.

Это трудоемкий процесс, который Загороднюк сравнил с вторжением в Ирак под руководством США в 2003 году, которое началось с бомбардировок с целью уничтожить логистику и оборону противника до того, как в бой вступят сухопутные войска.

"Это не называлось войной на истощение. Это было частью процесса по лишению иракцев возможности защищать свои позиции", - сказал он. "Наш процесс подготовки занимает больше времени, но тогда у нас нет господства в воздухе, как это было у сил под руководством США".

Третий вариант предполагает использование воздушных и морских атак с использованием дронов украинского производства для поражения целей в Крыму и в глубине России. В прошлую среду дроны нанесли удар по нескольким российским регионам, уничтожив по меньшей мере два военно-транспортных самолета на авиабазе в Пскове.

"Удары помогают создать ощущение симметрии между украинскими и российскими силами и того, что мы можем подорвать Владимира Путина", - сказал Белесков.

Летняя кампания, похоже, приближается к решающему моменту. Опасаясь украинского прорыва, российское командование направило резервы для поддержки южных позиций, в том числе лучшие войска из 76-й десантно-штурмовой дивизии. Они также усиливают атаки на северо-востоке, вокруг города Купянск, пытаясь отвлечь ресурсы от главного южного наступления Украины.

"Угроза, конечно, есть, но наше командование считает, что она преодолимая", - сказал Загороднюк.

Тем не менее, учитывая лишь слабые перспективы решительного возвращения территории, степень, в которой союзники будут продолжать оказывать Киеву военную и экономическую поддержку, а также относительная сила двух вооруженных сил, остаются неопределенными.

За последние 18 месяцев западные союзники Киева во главе с США предоставили военной помощи чуть более 110 миллиардов долларов. Тем не менее оборонный бюджет России только в этом году превышает 100 миллиардов долларов, а в прошлом году она потратила примерно 86 миллиардов.

Что касается количества войск, которые Киев сохранил для прорыва, один советник по обороне Украины предположил, что у него все еще есть стратегические резервы, которые нужно развернуть. Но сколько их, пока остается в строжайшем секрете.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Бойцы ВСУ освободили село Работино в Запорожской области. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

Кроме того, появилась информация, что оккупанты в Токмаке Запорожской области начали эвакуацию из-за приближения линии фронта в связи.

В свою очередь спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев подтвердил, что ВСУ имеют успехи в продвижении на двух участках в Запорожской области.

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