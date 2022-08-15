Россияне имеют преимущество на востоке благодаря большому количеству логистических путей, которые ведут на территорию России.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец описал текущую ситуацию на Донбассе. Он также отметил, что ВСУ уничтожили 10 генералов армии рашистов за последние 5 месяцев.

Эксперт написал колонку для "Эспрессо".

"Враг пытается наступать по линии Северск - Соледар - Бахмут. Россияне пытаются подойти к Бахмуту с трех направлений: с востока, юга и юго-востока. Всего в течение месяца продвижение россиян в зоне Бахмута составляет не более 10 км.

Россияне также пытаются отодвинуть нашу линию обороны вокруг Авдеевки, Марьинки и Песок. Здесь оккупанты пытаются отбросить наши силы подальше от оккупированного Донецка, чтобы уменьшить возможность нанесения ударов по российским войскам на этом участке.

Тактикой огневого вала россияне пытаются уничтожить Пески, Авдеевку и Марьинку. Россияне имеют преимущество на востоке благодаря большому количеству логистических путей, которые ведут на территорию России. И не все мы успеваем уничтожать нашими дальнобойными системами.

Россияне несут ощутимые потери: за последние 5 месяцев уничтожено 10 генералов и более 700 офицеров среднего и низшего звена. Восстановить такие потери россиянам не удастся", - написал Згурец.

Ранее Алексей Арестович спрогнозировал, что РФ не захватит Бахмут.

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