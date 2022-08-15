Аналитик Defense Express Сергей Згурец описал текущую ситуацию на Донбассе. Он также отметил, что ВСУ уничтожили 10 генералов армии рашистов за последние 5 месяцев.
Эксперт написал колонку для "Эспрессо".
"Враг пытается наступать по линии Северск - Соледар - Бахмут. Россияне пытаются подойти к Бахмуту с трех направлений: с востока, юга и юго-востока. Всего в течение месяца продвижение россиян в зоне Бахмута составляет не более 10 км.
Россияне также пытаются отодвинуть нашу линию обороны вокруг Авдеевки, Марьинки и Песок. Здесь оккупанты пытаются отбросить наши силы подальше от оккупированного Донецка, чтобы уменьшить возможность нанесения ударов по российским войскам на этом участке.
Тактикой огневого вала россияне пытаются уничтожить Пески, Авдеевку и Марьинку. Россияне имеют преимущество на востоке благодаря большому количеству логистических путей, которые ведут на территорию России. И не все мы успеваем уничтожать нашими дальнобойными системами.
Россияне несут ощутимые потери: за последние 5 месяцев уничтожено 10 генералов и более 700 офицеров среднего и низшего звена. Восстановить такие потери россиянам не удастся", - написал Згурец.
Ранее Алексей Арестович спрогнозировал, что РФ не захватит Бахмут.