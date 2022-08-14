Технику взрывали разными способами.

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отчитались о боях с оккупантами на Донбассе. Утром в воскресенье, 14 августа, они уничтожили около 25 оккупантов и 3 БМП.

О ликвидации целей рассказали в пресс-центре подразделения на официальной странице на Facebook. К сообщению прикрепили ролик, на котором демонстрируются отрывки боев с рашистами.

Интересный момент присутствует на середине видео. Оккупанты пытались ползти к своей БМП в растительности возле дороги. Однако спустя несколько секунд в технику прилетел снаряд. Судя по небольшой силе удара, его сбросили с беспилотника. После прицельного залпа от бойцов 14-й бригады оккупанты изменили свои планы и развернулись.

Еще одну БМП удалось взорвать выстрелом из артиллерии. Машина как раз находилась в движении и сворачивала с дороги, когда ее настиг удар.

Напомним, на юге за прошедшие сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов. Вместе с этим оккупационное войско оскудело на 15 человек личного состава, 1 танк и 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

А в целом, согласно свежей статистике от Генштаба, украинские защитники ликвидировали 43 550 врагов. Из них 150 удалось уничтожить во время боев 13 августа.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: