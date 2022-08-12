Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет, говорит Арестович.

Нынешние темпы продвижения российских войск в Донецкой области не позволят взять Бахмут, Северск и другие города.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Темпы, масштабы и цена за это продвижение таковы, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города. Все это, в лучшем случае, закончится в окрестностях этих городов. Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ночью по Краматорску оккупанты нанесли 11 ракетных ударов. Подверглись разрушениям дома в частном секторе.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

С целью сковывания действий и недопущения переброски украинских подразделений на другие направления противник осуществляет огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения.

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