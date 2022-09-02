Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град".

На юге подразделения ВСУ нанесли успешные удары по паромной переправе и по двум районам сосредоточения сил противника.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя оперативную обстановку по состоянию на 12:00.

По его словам, обстановка на южнобугском направлении фронта остается стабильно сложной, но вполне контролируемой.

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, в рамках выполнения огневых задач, нанесены успешные удары по паромной переправе близ села Львове и по двум районам сосредоточения сил и средств противника. Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", - сказал Назаров.

Кроме того, уничтожено 10 единиц автобронетехники и склад боеприпасов врага в Бериславском районе. Также подтверждено, что поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 был выведен из состава сил РФ.

Назаров добавил, что сейчас продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта. Огневое поражение осуществляется с целью предотвращения введения в бой резервов противника, нарушения его системы управления войсками.

Сейчас обеспечена приостановка логистики противника по обеспечению боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Назаров напомнил, что ночью под обстрелами было село Зеленый Гай в Николаевском районе, в результате чего произошло возгорание трех жилых домов. Предварительно без пострадавших. Также была атакована Первомайская громада, разрушены хозяйственные постройки.

"В очередной раз кассетными снарядами из РСЗО "Град" обстрелян Никопольский район. В результате обстрела поврежден лицей, более десяти жилых домов, несколько хозяйственных сооружений, автомобили, линии электропередач и 3 газопровода. Ранен 1 гражданский", - сказал Назаров.

Ранее сообщалось, что в небе над Николаевской областью сегодня сбили российский беспилотник "Картограф".

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