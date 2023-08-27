По предварительной информации мэра города, пожар поднялся на одном из предприятий россиян.

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) валит столб черного дыма. Предварительно, ВСУ ударили по территории одного из предприятий оккупантов.

О звуках взрывов сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. По его словам, накануне местные видели, как на территорию предприятия враг завозил свою технику.

Уже сегодня захваченные объекты получили "привет" от армии Украины. В районе территории цехов "горит что-то вражеское", подчеркнул Федоров. В этом контексте он упомянул о народной примете, которую должен усвоить враг от ВСУ.

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"Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно пылает что-то вражеское", - отметил он.

ВСУ подводят итоги недели в Запорожье "адскими" взрывами

Напомним, сегодня Федоров сообщил об еще одной детонации от ВСУ в районе временно оккупированного Мелитополя. Вчера там пылал склад боеприпасов россиян, который враг обустроил между Токмаком и Молочанском.

По словам Федорова, россиянам стало очень неспокойно на Мелитопольском направлении под конец недели.

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