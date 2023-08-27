В течение последних двух дней в Токмаке и пригороде Мелитополя раздавались взрывы.

Вчера на временно оккупированной территории Запорожской области сдетонировал склад боеприпасов россиян, который они обустроили вблизи Мелитополя.

Последние дни были сверхадскими для врага именно на Мелитопольском направлении, заявил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"После Работиного, тем более. После того, как наши героические воины подняли флаг Украины над Работиным", - сказал он.

По словам Федорова, сейчас в оккупированном Токмаке почти каждый час продолжается ликвидация российских захватчиков. В частности, в течение последних двух дней по меньшей мере пять раз в самом Мелитополе были слышны взрывы. Также еще несколько взрывов прогремели в пригороде Мелитополя в направлении Токмака.

"Закончилось это тем, что вчера вечером случился детонация склада боеприпасов, который враг обустроил между Токмаком и Молочанском... поэтому, резюмируя неделю, которая сегодня заканчивается, врагу неспокойно на Мелитопольском направлении", - добавил городской голова.

ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там украинские защитники и Защитницы сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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