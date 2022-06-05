После ночного обстрела повреждены также многоэтажки и инфраструктура города, информация о пострадавших и погибших уточняется.

В Лисичанске в результате вражеского обстрела сгорел штаб гуманитарной помощи, где в убежище прятались более 40 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

"Ночью оккупационные войска РФ из артиллерии обстреляли центр г. Лисичанск, повреждены здания и инфраструктура города. Кроме этого, дотла сгорел штаб выдачи гуманитарной помощи, где в убежище постоянно проживали более 40 мирных жителей. На месте происшествия работают полицейские, которые фиксируют последствия обстрелов. Сейчас информация о пострадавших и погибших уточняется", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").

Как сообщал УНИАН, 2 июня руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика заявил, что ситуация в Лисичанске очень сложная, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек. Он добавил, что трасса Бахмут-Лисичанск под контролем украинских вооруженных сил, но под постоянными обстрелами оккупантов.

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