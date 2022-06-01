Продолжаются уличные бои.

Российские оккупанты дошли до центра Северодонецка и пытаются там закрепиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что в Северодонецке "обстановка очень непростая".

"Продолжаются активные боевые действия. Противник дошел до центра города и пытается там закрепиться", - рассказал Мотузяник.

Спикер Министерства обороны не сказал, сколько процентов территории Донецкой и Луганской областей оккупированы врагом. "Только скажу, что там продолжаются очень активные боевые действия. Сейчас противник туда бросил максимальные свои резервы, чтобы выйти на границу Луганской области. Их главная тактическая цель сейчас - полное взятие под контроль города Северодонецка. Также они хотят окружить Лисичанск, в чем им активно противодействуют ВСУ", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты контролируют уже 70% Северодонецка, часть украинских войск отошла на более выгодные позиции.

Лисичанск находится в более выгодной позиции, поскольку расположен на возвышенности. Город полностью под контролем ВСУ, однако, как и вся территория Луганской области, подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

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