В городе, где остается около 20 тысяч жителей, нет света, газа, воды, не работает телефонная и интернет-связь.

Ситуация в Лисичанске очень сложная, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек.

Об этом сообщил руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика в эфире информационного телемарафона.

"Обстрелы с каждым днем становятся все более мощными. Оккупанты без перерыва палят по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров", - отметил Заика.

Он добавил, что трасса Бахмут - Лисичанск под контролем украинских вооруженных сил, но под постоянными обстрелами оккупантов.

"Там палят без перерыва, проехать очень трудно, но есть альтернативные дороги которыми можно передвигаться более-менее безопасно", - сказал Заика.

Руководитель Лисичанской ВЦА отметил что, несмотря на постоянные обстрелы, в город ежедневно поставляется гуманитарная помощь, в этом помогает ГСЧС и полиция.

"В этом направлении у нас все налажено. Но, после мощных обстрелов техника выходит из строя, повсюду осколки и мины. Несмотря на это, мы каждый день завозим гуманитарную помощь. В месте остается около 20 тыс. мирных жителей, ранее было примерно 97 тыс. населения. Сейчас эвакуация из города приостановлена", - сообщил Заика.

Руководитель Лисичанской ВГА добавил, что, несмотря на очень сложную ситуацию в городе, все люди уверены, что украинские защитники очень крепко держат Лисичанск.

"Мы все уверены, что нужно немножечко времени и пойдем вперед", - подчеркнул Заика.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Лисичанске под вражеский обстрел попал бронированный эвакуационный транспорт, который ехал забирать гражданских людей из области. Смертельное ранение получил французский журналист Фредерик Леклерк.

Самая сложная ситуация сейчас на Луганщине, где враг пытается вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

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