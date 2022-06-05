Все эвакуированные уже в безопасности.

Из Лисичанска Луганской области удалось эвакуировать 66 человек, в том числе шестерых детей.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Негромко. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и МЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности", - отметил Гайдай.

Он добавил, что среди эвакуированных - шестеро детей.

Председатель ОВА также просит тех жителей Лисичанска, которые остаются в городе, находиться в укрытиях, потому что обстрелы со стороны российских оккупантов не утихают.

Кроме того, добавил он, в город были завезены гуманитарные грузы.

Ситуация на Луганщине:

1 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупационные войска захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их назад примерно на 20%.

Глава ВГА города Александр Стрюк заявил, что военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

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