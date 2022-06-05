Из Лисичанска Луганской области удалось эвакуировать 66 человек, в том числе шестерых детей.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Негромко. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и МЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности", - отметил Гайдай.
Он добавил, что среди эвакуированных - шестеро детей.
Председатель ОВА также просит тех жителей Лисичанска, которые остаются в городе, находиться в укрытиях, потому что обстрелы со стороны российских оккупантов не утихают.
Кроме того, добавил он, в город были завезены гуманитарные грузы.
Ситуация на Луганщине:
1 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупационные войска захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их назад примерно на 20%.
Глава ВГА города Александр Стрюк заявил, что военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".
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