За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы пограничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов ранена женщина. Кроме этого два человека подорвались на российской взрывчатке.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за сутки российские оккупанты продолжали обстрелы пограничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

По словам главы ОВА, в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и дорожное полотно.

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Кроме того, в Изюмском районе в результате падения российского беспилотника произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.

"В результате обстрела из РСЗО села Кондрашовка Купянского района ранение получила 62-летняя женщина", - добавил Синегубов.

Кроме этого, по данным гловы ОВА, в области остается высокой минная опасность. "Вчера вблизи села Сподобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле подорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован", - рассказал глава ОВА.

А в Рубежном Чугуевского района 48-летний мужчина на собственном дворе подорвался на российской мине, его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают приграничные территории Харьковщины, а также сам областной центр, нанося повреждения инфраструктуре и убивая мирных жителей. Так, 9 апреля российские захватчики обстреляли Харьковскую область, в результате был ранен гражданский мужчина.

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