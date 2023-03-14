В Волчанске Харьковской области вражеский снаряд попал в гражданское авто, погибла женщина.
Об этом во вторник, 14 марта, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди", - отметил он.
По словам главы ОВА, около 10:00 во время обстрела пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданское авто.
"Женщина 55 лет, которая находилась в нем, погибла на месте", - уточнил Синегубов.
Ситуация в Харьковской области - сегодня это стоит знать
Враг уже много раз обстреливал населенные пункты Харьковской области, есть много разрушений, пострадавших и жертв. В частности, противники били по областному центру.
В ночь на 9 марта россияне выпустили по Харькову 11 ракет, были повреждены ТЭЦ и трансформаторные подстанции, город остался без электричества, водоснабжения и отопления. Позже ситуация в городе улучшилась.