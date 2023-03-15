Из-за обстрела врага в Волчанске один человек погиб, еще один ранен.

В Харьковской области погиб мужчина, который ехал в машине во время обстрела российских оккупантов. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что за прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

"В результате обстрела села Колодезное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине", - говорится в сообщении.

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Синегубов отметил, что одним из наиболее обстреливаемых врагом городов является Волчанск. "В результате вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, объекты гражданской промышленности и магазины. В результате попадания снаряда в гражданский автомобиль погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель этого авто получил ранения и был госпитализирован", - подчеркнул он.

В сообщении говорится, что в пгт Двуречная Купянского района осколочные ранения получил 58-летний гражданский, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Синегубов также сообщил, что в области продолжаются работы по гуманитарному разминированию - за минувшие сутки пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 142 взрывоопасных предмета.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

По последним данным, население Харькова с начала войны уменьшилось вдвое.

Как сообщал УНИАН, 14 марта на Харьковщине тракторист подорвался на оставленной российскими оккупантами мине, мужчину госпитализировали с осколочными ранениями правого бедра и голени.

Такодж вчера стало известно, что в Волчанске на Харьковщине вражеский снаряд попал в гражданское авто. В результате обстрела погибла 55-летняя женщина.

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