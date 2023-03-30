На Киевщине угроза атаки дронами, Харьков под обстрелом.

Вечером в четверг, 30 марта 2023 года, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу. Об угрозе атаки дронов предупредили в Киевской областной военной администрации. В то же время Харьков находится под обстрелом.

"Жители Киевщины! Угроза атаки дронов! Силы ПВО начеку. Перейдите в укрытие или другие безопасные места и оставайтесь там до отбоя!" – говорится в сообщении КОВА.

По состоянию на 22:10 тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а также В Киеве.

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Глава ОП Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

В то же время россияне атакуют Харьковщину ракетами.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – написал глава ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Обновлено 22:26: Воздушная тревога также была объявлена в Полтавской области.

Обновлено 22:30: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В то же время Андрей Ермак заявил, что враг атаковал Харьковщину из Белгородской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что, по предварительным данным, россияне атаковали город ракетами С-300.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не покидайте укрытий до отбоя", – заявил он.

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Атаки дронами по Украине

28 марта вечером в Украине объявляли воздушную тревогу из-за запуска дронов-камикадзе российскими оккупационными войсками. В Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.

Обломки одного из вражеских дронов повредили нежилое здание в Святошинском районе столицы. Также возник пожар.

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