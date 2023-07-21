С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 240,6 тысяч военных.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 680 российских оккупантов, и уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Как сообщает Генштаб ВСУ, таким образом общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года составляют около 240 тысяч 690 человек. Также россияне потеряли:

4133 танка (4 за сутки);

8080 боевых бронированных машин (15 за сутки);

4610 артиллерийских систем (18 в сутки);

440 средств противовоздушной обороны (7 за сутки);

3933 беспилотника оперативно-тактического уровня (15 в сутки);

1298 крылатых ракет (5 в сутки);

7145 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 за сутки);

686 единиц спецтехники (1 за сутки).

Изменений в сутки не произошло в потерях врага по количеству уничтоженных реактивных систем залпового огня - 692, самолетов - 315, вертолетов - 310, а также кораблей и катеров - 18.

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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла восемь ударов по районам скопления российских военных. В свою очередь, украинские ракетные войска и артиллерия поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще четыре важных объекта противника.

По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях, где за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

Накануне стало известно, что на Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили более двух рот российских захватчиков. Также уничтожено 15 единиц военной техники противника.

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