На Лиманском направлении враг также обстреливал населенные пункты из артиллерии.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Отмечается, что на Купянском направлении военные держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки. Артиллерийских и минометных вражеских обстрелов подвергся целый ряд населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении враг также обстреливал населенные пункты из артиллерии.

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На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника ВСУ отбили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационные удары в районах Северного и города Авдеевка. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении военные продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного и совершил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

Война в Украине: Новости

С начала лета ВСУ проводят контрнаступление. Так, на Таврическом направлении Силами обороны вчера уничтожили более двух рот россиян. При этом Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 20 боевых столкновений.

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