Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях.

Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба ВСУ. Также там отметили, что украинские военные уничтожили один разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще четыре важных объекта противника.

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При этом российские оккупанты нанесли 49 авиационных ударов и совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Там предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Война в Украине: Новости

С начала лета ВСУ проводят контрнаступление. Так, на Таврическом направлении Силы обороны вчера уничтожили более двух рот россиян. При этом Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 20 боевых столкновений.

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