Уничтожено 15 единиц военной техники противника.

На Таврическом направлении Силами обороны Украины уничтожили более двух рот российских захватчиков. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны имеют некоторый успех. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 тыс. 312 огневых задач", - заявил он.

По словам командующего, потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот, также уничтожено 15 единиц военной техники противника.

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"В частности, ББМ, гаубица 2А65 "Мста-Б", гаубица 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", РЭБ "Борисоглебск" и автомобильная техника. Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага", - проинформировал Тарнавский.

Потери РФ в Украине - детали

По состоянию на утро 20 июля, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 240 тыс. 10 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 530 российских захватчиков.

Также за сутки было уничтожено шесть вражеских танков, шесть боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, три РСЗО, три средства ПВО, 33 БПЛА оперативно-тактического уровня, 14 крылатых ракет.

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