Оккупированный украинский город "возглавил" бывший правоохранитель, осужденный в Украине на 11 лет за участие в террористической организации "ДНР".

Российские захватчики "назначили" новым так называемым "мэром" оккупированного города Мариуполь Олега Моргуна, приговоренного украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупанты сменили "смотрящего" в Мариуполе. Теперь город возглавил бывший работник милиции, осужденный на 11 лет", - говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что мнения жителей Мариуполя об этом "назначении" не спрашивали.

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Моргун – бывший и. о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области. "Он был в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Тогда смог сбежать на оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

"Назначение Моргуна свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован (Константин Иващенко, исполнявший роль гауляйтера сразу после оккупации - УНИАН). Решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству. Именно он с приспешниками делали "наводку" для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, которая предназначалась для эвакуации жителей", - сказано в сообщении.

Гуляйтери Мариуполя: что о них известно

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2022 года советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко информировал, что из-за внутриполитической борьбы российские оккупанты "назначили" новым "главой" города экс-мэра Иркутска и Якутска Дмитрия Бердникова, россиянина из края оленеводов, которого перевели с должности первого заместителя главы правительства Республики Якутия.

Источники сообщали, что реально озвученная коллаборанту Иващенко причина – сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств.

По данным советника мэра, за Иващенко была сохранена функция "говорящей головы", но от всех процессов в городе, включительно с хищением металлолома, он был отстранен.

Ситуация в Мариуполе

Недавно оккупанты заявили о добыча циркония возле Мариуполя. Также захватчики планируют начать добычу каолина недалеко от города.

Тем временем в городе возобновилось движение вражеской военной техники в направлении Бердянска. Также дважды в день через город ездят колонны топливозаправщиков.

Ранее сообщалось, что российские гауляйтеры приказали ускорить снос домов в Мариуполе.

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