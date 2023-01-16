Отмечается, что 16 января прогремели от трех до пяти взрывов.

Мощный взрыв прогремел в понедельник, 16 января, в оккупированном Бердянске в Запорожской области. В результате инцидента один человек погиб.

По словам главы Бердянской городской военной администрации Виктории Галицыной, около 18:50 в городе слышали от трех до пяти взрывов.

"Орковское ПВО пыталось работать, но ничего не получилось", - цитирует Галицыну издание "Суспильне".

Видео дня

При этом она отметила, что в результате "бавовны" погиб коллаборант Алексей Кичигин.

Отмечается, Кичигин переметнулся на сторону российских оккупантов в 2014 году. После захвата города оккупантами в 2022 году сразу он вернулся и заменил предыдущего коменданта Артема Бардина после его смерти.

Ситуация в Запорожской области - что известно

В последнее время россияне усиливали свои войска на этом направлении. Так, в Мелитополь прибыли "кадыровцы".

На фоне участившихся атак оккупационная "администрация" начала с особой силой охотиться на участников украинских подпольщиков.

При этом в украинской разведке сообщали, что РФ может начать новое наступление в Запорожской области. Увеличения интенсивности боев ожидают между весной и летом, так как армии РФ непросто перебрасывать войска.

Вас также могут заинтересовать новости: