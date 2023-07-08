Защитники Украины теперь смогут деморализовать врага.

С одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать россиян.

Как заявил боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Эспрессо, теперь оккупантам станет еще тяжелее.

"Кассетные боеприпасы будут замечательными на любом направлении. Это также один из факторов, который деморализует врага. Одно дело, когда они сидят и понимают - сейчас прилетит мина, а там работает М777, но разведка видит, когда САУ разворачивает стволы. Что такое кассетный боеприпас? Мы его можем пускать с расстояния в 25 км, с позиций, которые враг не увидит. Это очень деморализующий фактор. Из одного боеприпаса мы сможем нанести поражение, которое в 5 раз сильнее за один выстрел САУ. У нас появилась возможность кошмарить их тылы, разбирать тылы. У нас такой бой на дистанции - мы их разбираем безопасно для себя и делаем это ежедневно", - сказал Иевлев.

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Поставка кассетных боеприпасов - последние новости

Объявленное накануне решение США поставить Украине кассетные боеприпасы, раскритиковали некоторые правозащитники и официальные лица на Западе. Данный вид боеприпасов имеет плохую репутацию, так как после его применения на Земле могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые потом годами будут представлять опасность для мирного населения.

Министр обороны Алексей Резников развеял эти опасения. Он отметил, что Украина будет вести строгий учет всех эпизодов применения таких боеприпасов. После войны территории, где эти боеприпасы применялись, будут в приоритете на разминирование.

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