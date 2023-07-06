Гаубицы хороши не только своими ТТХ, но и тем, что у Турции их много.

ВСУ ожидают поставку турецких самоходных гаубиц T155 Firtina. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему это действительно хорошая новость для Украины.

Он отметил, что T155 Firtina является турецкой лицензионной модификацией гаубицы K9 Thunder южнокорейской разработки. Причем турецкая самоходка получила уникальную компьютеризированную систему управления огнем Storm, позволяющую автоматическое наведение ствола на цель.

Гаубица использует снаряды стандартного НАТОвского калибра 155-мм. В основном речь идет о трех основных типах боеприпаса :

Видео дня

M107 (HE) с дальностью 18 км,

M549A1 (RAP/HE) с дальностью 30 км,

ERFB/BB с дальностью 40+ км.

"Интересной особенностью является способность вести огонь в течение 15 секунд тремя выстрелами подряд, при этом все 3 снаряда как могут быть сосредоточены на одной цели, так и выпущенными под разными углами ствола последовательно на дистанции от 8 до 25 км", – отмечает Коваленко.

Однако в контексте поставок Украине самым главным преимуществом T155 Firtina эксперт считает не ее тактико-технические характеристики. Коваленко отметил, что у Турции этих САУ более 300 единиц на вооружении. Причем ранее уже были анонсированы планы о переходе турецкой армии на новую САУ Firtina-2.

"То есть продажа не ограничивается условием "Нам самим надо, ничего больше 3-х штук не продадим!" В общем, хороший аппарат, надо брать", – отметил Коваленко.

Поставки иностранного оружия в Украину – последние новости

По данным журналистов, США уже на этой неделе могут одобрить поставку кассетных боеприпасов для ВСУ. Украина уже давно просила у союзников именно кассетные боеприпасы, которые нужны для истребления российских оккупантов в ходе контрнаступления.

Также сообщается, что многие виды военной помощи от США, которую получает Украина, проходит под грифом секретно. Часто Украине помогает не Пентагон, а ЦРУ. Но Белый дом наложил определенные ограничения на то, какие виды секретной помощи являются допустимыми.

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