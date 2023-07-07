СМИ писали, что США объявят о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля.

Германия против отправки кассетных боеприпасов в Украину, заявила ее министр иностранных дел Анналена Бербок в пятницу, 7 июля.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как официальные лица США заявили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву кассетные боеприпасы, пишет The Guardian.

На просьбу прокомментировать слова официальных лиц США Бербок сказала журналистам на климатической конференции в Вене: "Я следила за сообщениями СМИ. Для нас как государства-участника действует достигнутое в Осло соглашение".

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Reuters сообщает, что она имела в виду соглашение CCM, подписанное в норвежской столице в 2008 году и запрещающее использование, накопление запасов, производство и передачу кассетных боеприпасов.

Передача кассетных боеприпасов Украине - что известно

На днях в американских СМИ появились сообщения, что США вскоре могут одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов. 6 июля сообщалось, что решение - за Байденом.

7 июля издание Washington Post сообщило, что президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об их изъятии из запасов Пентагона якобы объявят сегодня, 7 июля.

В Human Rights Watch сообщали, что на сегодняшний день Украина - единственная в мире страна, на территории которой применяются кассетные боеприпасы.

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