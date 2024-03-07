Опять на двух направлениях - Авдеевском, Новопавловском было горячее всего.

Сегодня силы обороны Украины уничтожили склад горюче-смазочных материалов противника, две вражеские системы ПВО. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны, одной станции радиоэлектронной борьбы и по складу горюче-смазочных материалов противника", - сообщает Генштаб.

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Сказано, что в течение суток произошло 70 боевых столкновений. На двух направлениях - Авдеевском, Новопавловском было горячее всего.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В сообщении сказано, что на Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать нашу оборону.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение.

На Купянском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Херсонском направлении враг снова пытался выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, но его штурм был безуспешным.

Война в Украине - ситуация на фронте

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сегодня, 7 марта, рассказал, что на Авдеевском направлении ситуация напряженная, враг давит, пытается приблизиться к позициям Сил обороны.

Цехоцкий отметил, что уже второй день подряд российские оккупанты делают попытки FPV-дронами пробивать проходы в наших минных полях. Они просто стреляют в поле по определенным координатам для того, чтобы определить проход для своей техники, потому что сейчас вся техника, которая выходит, подрывается и не выполняет задачи на поле боя.

Оккупанты снова стали более активно использовать КАБы, несмотря на риски, что Силы обороны сбили много самолетов. Враг активизировался к "сакральной дате - выборам Путина". Он отметил, что здесь все в комплексе - заградительные отряды россиян, которые не дают отступать, и дата, стимулирующая оккупантов идти в атаки.

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