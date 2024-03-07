В том числе, уничтожены две вражеские 203-мм самоходные пушки 2С7 "Пион", 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация", еще один комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

За минувшие сутки на Таврическом направлении уничтожено 389 российских оккупантов и 54 единицы их техники. Об этом сообщил бригадный генерал - командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг за минувшие сутки нанес 24 авиаудара, 3 ракетных удара, 127 ударов дронами-камикадзе, совершил 57 боевых столкновений и 899 артобстрелов.

Командующий проинформировал, что обстановка остается сложной, однако контролируемой. На Авдеевском направлении наши защитники и защитницы отбили 21 атаку россиян. На Новопавловском направлении противник 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. Заметно активизировался враг на Ореховском направлении - здесь отражено 16 штурмовых действий россиян на Роботинском выступе.

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"Так, за минувшие сутки общие потери врага составили: в живой силе - 389 человек (убитые и раненые, а также 3 взятых в плен); в вооружении и военной технике - 54 единицы, не считая БПЛА (3 танка, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобилей, 3 единицы спецтехники); нейтрализовано или сбито 312 БПЛА различных типов", - заявил Тарнавский.

Также он рассказал, что среди пораженного российского железа - две 203-мм самоходные пушки 2С7 "Пион", 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация", еще один комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Кроме того, по словам Тарнавского, Силы обороны Украины уничтожили еще 3 склада боеприпасов врага.

Потери оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 6 марта, ликвидировали еще 1160 российских оккупантов на фронте. Таким образом, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне среди личного состава ориентировочно составили 421 тыс. 430 человек.

Кроме того, было уничтожено много различной военной техники противника, в том числе 17 танков и 42 БПЛА оперативно-тактического уровня.

За минувшие сутки на фронте украинские военные продолжили активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии фронта.

В частности, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по семи районах сосредоточения личного состава противника.

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