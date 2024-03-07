Сейчас враг активно наносит авиаудары по населенному пункту Невельское.

На Авдеевском направлении ситуация напряженная, враг давит, пытается приблизиться к позициям Сил обороны. Об этом сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

"Ситуация стабильно тяжелая. Даже напряженная. Враг давит, делает попытки приблизиться к нашим позициям. Лезут. Пытаются закрепиться на некоторых участках. Мы где только видим какое-то скопление, то туда наваливаем", - рассказал он.

Цехоцкий отметил, что уже второй день подряд российские оккупанты делают попытки FPV-дронами пробивать проходы в наших минных полях.

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"Они просто стреляют в поле по определенным координатам для того, чтобы определить проход для своей техники. Потому что сейчас вся техника, которая выходит, подрывается и не выполняет задачи на поле боя", - добавил он.

Также военный сообщил, что сейчас враг очень активно наносит авиаудары по населенному пункту Невельское.

"Активно туда враг "набрасывает"", - сказал Цехоцкий.

По его словам, оккупанты сейчас стали более активно использовать КАБы. При этом добавил, что, несмотря на риски, что Силы обороны сбили много самолетов, враг к "той сакральной дате - выборов Путина - активизируется". Он отметил, что здесь все в комплексе - заградительные отряды россиян, которые не дают отступать, и дата, стимулирующая оккупантов идти в атаки.

Цехоцкий отмечает, что всегда будет снарядный голод.

"Пока мы воюем, то нам всегда боеприпасов мало. Сейчас Генштаб и Минобороны сделали все возможное и невозможное для того, чтобы нам было чем работать. Но надо, чтобы было больше. И это скажет каждый военный", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 6 марта, произошло 92 боевых столкновения на самых горячих направлениях.

Только на Авдеевском направлении наши защитники отбили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отбито 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

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