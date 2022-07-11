Пропагандисты сообщили о захвате Максима Буткевича еще в июне.

Украинский правозащитник Максим Буткевич оказался в российском плену. Вопросом его освобождения занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.

Об этом сообщают российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

О захвате Буткевича впервые российские пропагандисты заявили еще в июне. Утверждалосб, что якобы Буткевич "сдались в плен под Горским" вместе с другими украинскими военными.

По данным Zmina, родителям правозащитника сообщило о его плене, но мать Буткевича рассказала, что узнала о судьбе сына из видео, которое появилось в соцсетях в конце июня. Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минюста, в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы создано более 50 участков для содержания военнопленных российских оккупантов. Их содержат в обособленных изолированных помещениях, отдельно от украинских заключенных.

Пленных, не имеющих перспектив быстрого обмена, доставляют на запад Украины, в лагерь для военнопленных, где привлекают к деревообрабатывающим работам.

Ежемесячно на содержание одного военнопленного необходимо минимум 3 тысячи гривен.

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