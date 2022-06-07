Отмечается, что российских оккупантов удерживают отдельно от других заключенных ради безопасности самих военнопленных.

Ежемесячно для содержания одного российского военнопленного нужно 3 тысячи гривен.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В частности, по словам министра, эти средства тратятся на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи. Кроме того, есть расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.

Однако, в Минюсте отмечают, что такие расходы оправданы.

По словам Малюська, Украина обеспечивает условия содержания военнопленных по Женевской конвенции, чтобы потом никто не мог говорить о том, что их пытают или совершают в отношении их военные преступления.

"Русские военнопленные - это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы наших украинских защитников вызволить из вражеского плена", - отметил Малюська.

Он рассказал, что российских военных, которые только попали в плен, или в отношении которых есть планы обменять их на украинских защитников, размещают в учреждениях исполнения наказаний практически по всей территории Украины. Их содержат отдельно от других заключенных ради безопасности самих военнопленных.

Для пленных без перспектив быстрого обмена работают специальные лагеря. Малюська рассказал, что представители Красного Креста имеют к ним доступ.

Лагеря для военнопленных российских оккупантов заработали в Украине с марта. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что этого требует Женевская конвенция, а Украина работает в рамках международного гуманитарного права, национального законодательства и не переходит никаких границ.

Вместе с тем по словам Малюськи, условия содержания украинских военных в РФ разнятся. В отношении некоторых обеспечивается стабильно нейтральное отношение. Есть же случаи применения пыток и неподобающего содержания. В таких кейсах необходимо реагировать и начинать уголовные производства, заявил министр.

"Еще раз подчеркну: мы — цивилизованная страна, а это обязывает держать себя в руках и делать все в рамках международных норм, не позволяя себе опускаться до уровня врага, который находится за пределами цивилизации. Сейчас все мы являемся свидетелями работы объединенной цивилизации в рамках верховенства права против варваров, которые такими правилами гнушаются. Но мы - не сами, поэтому верим в победу над агрессором", - добавил Малюська.

Напомним, как писал УНИАН, жена командира Мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко-Екатерина рассказала, в каких условиях оккупанты удерживают защитников Мариуполя.

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