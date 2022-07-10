Захватчики забирают "на подвалы" лиц, которых считают "опасными", - подчеркнула Верещук.

30% местного населения не проходят так называемую фильтрацию на территориях Украины, которые временно оккупированы Российской Федерацией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

Захватчики забирают "на подвалы" лиц, которых считают "опасными", - подчеркнула Верещук.

"А потом, если они не проходят фильтрацию, их возвращают в колонии или в СИЗО вместе с другими военнопленными. На сколько мы знаем по опросу людей, которые были депортированы и вернулись, это треть. И преимущественно это мужчины", - сказала Верещук.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация создала не менее 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят жители оккупированных территорий.

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