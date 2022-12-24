Также в течение суток были нанесены удары по более чем 20 районам сосредоточения врага.

Украинские войска поразили два пункта управления и два склада боеприпасов русских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00, украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника.

"Подтверждено сбивание 9 вражеских БпЛА различных типов", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

Потери России в Украине-актуальные данные

По данным Генштаба, общие боевые потери России в Украине составляют около 100 950 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3005, боевых бронированных машин - 5986, артиллерийских систем - 1984, РСЗО - 414, средств ПВО - 212; самолет - 283, вертолетов - 267.

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать оккупантов вместе с их техникой на всех направлениях. В частности, 22 декабря в Запорожской области было ранено более 70 российских оккупантов. Силы обороны также уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом.

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