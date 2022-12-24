Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом.

22 декабря в Запорожской области было ранено более 70 российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00, враг продолжает нести потери.

"22 декабря в Запорожской области Силы обороны уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения", - сообщили в Генштабе.

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Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Что происходит на Запорожском направлении

С первых недель полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, оккупанты контролируют около половины территории Запорожской области. Под оккупацией Энергодар, где расположена ЗАЭС, которую оккупанты атакуют и на которой устраивают провокации, Мелитополь, Бердянск и другие города и села области.

Населенные пункты Запорожья, которые врагу не удалось взять под контроль, россияне регулярно обстреливают. Ударам подвергается, в частности, областной центр и пригород.

Эксперты объясняли, что для контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении пока нет условий. Впрочем прогнозируют, что вскоре здесь будет активизация боевых действий.

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