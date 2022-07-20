Эксперт убежден, что для недопущения замораживания конфликта Украине следует бить по вражеским объектам, в том числе на его территории.

Украине следует наносить удары по военным объектам России, расположенным на ее территории неподалеку от границы.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Дмитрию Гордону.

"Противнику надо наносить огневое поражение на всю дальность досягаемости имеющегося у тебя оружия. Иначе мы повторяем 2014 год. Это будет одна из версий окончания войны - замороженный конфликт. Даже если мы выйдем на границу 1991 года, будет то же самое, что сейчас происходит на северском направлении в Сумской и Черниговской областях. Они обстреливают и этот обстрел будет вечным, потому что они чувствуют безнаказанность. А надо поступать, как поступает Израиль. Когда бегущий в сторону границы араб считается потенциальным террористом и просто уничтожается", - высказался эксперт.

Аналогично Жданов поддержал удары по военным объектам России, расположенным в оккупированном ею Крыму.

"Это наша территория, тут нас вообще никто не ограничивает. Никто в мире не признал территорию Крыма территорией РФ. Даже в ООН она числится незаконно аннексированной", - подчеркнул он.

Эксперт также напомнил, что удары можно наносить по Крымскому мосту в той части, где он проходит в территориальных водах Украины.

Отметим, ранее Жданов назвал самый простой способ вывести из строя Крымский мост и оружие для этого.