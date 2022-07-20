Жданов напомнил, что подобное решение до сих пор не приняла Украина.

Признание России страной-террористом или спонсором терроризма позволит Украине обстреливать военные базы на территории РФ, однако США вряд ли пойдут на такое решение.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов.

"Они до сих пор даже не внесли это постановление в зал Конгресса, где-то оно застряло в регистрации. С другой стороны, дело в том, что мы не признали Россию страной-спонсором терроризма. Мы почему-то хотим загребать жар чужими руками, чтобы Европа вводила санкции против России, но мы не спешим вводить их. У нас почему-то российские банки до сих пор не ушли с нашего рынка и еще очень много компаний, которые аффилированы с РФ, тоже торгуют у нас", - отметил он.

Жданов подчеркнул, что украинский парламент должен сам признать РФ страной-террористом или спонсором терроризма, а потом уже требовать этого от стран-партнером.

"Надо сначала самим это сделать", - добавил он.

Отметим, недавно США внесли Россию в список стран, которые проводят "политику или практику" торговли людьми, принудительного труда или тех, чьи силы безопасности или вооруженные группы, которые поддерживаются правительством, используют детей как солдат.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Россию государством-спонсором терроризма. Ранее к этому призывал украинский лидер Владимир Зеленский.