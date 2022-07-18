Эксперт убежден, что при первой возможности удар по мосту будет нанесен.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что вывести из строя Крымский мост могут американские ракеты ATACMS, которые вскоре должна получить Украина.

Об этом он сказал во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

Эксперт констатировал, что на сегодня у Украины нет в распоряжении оружия, которое доставало бы до моста.

"Harpoon у нас, хоть и есть, но насколько я понимаю, он неприменяем по наземным целям. Поэтому мы его нигде и не применяли. Он отработал по нескольким целям, когда была операция на Змеином и на сегодняшний день он просто стоит как страж на охране акватории Черного моря. Плюс, я так понимаю, по платформам ("вышкам Бойко", - ред.). Но платформы - это как корабль, контрастная цель на фоне морской волны", - пояснил Жданов.

"Конкретный разговор" по вопросу выведения моста, прогнозирует эксперт, начнется после получения Украиной ATACMS.

"Самый простой способ выведения из строя моста - можно разрушить мостовой пролет на стыке моста и материка. Первый мостовой пролет - он самый низкий и, как правило, самый короткий, потому что он опорный, должен быть гибким... Его легче всего уничтожать. Что на железнодорожном мосту, что на автомобильном. Вот снесите первый пролет и там, и там - и, пожалуйста, задача выполнена", - отметил он.

"Я думаю, что как только появится оружие, эта ракета, удар будет нанесен один из первоочередных... За счет дальности в 300 км ATACMS достает до этого моста. Да, возможно там придется нанести групповой удар. Одна ракета вряд ли потянет. Дело в том, что мост сегодня играет роль артерии, которая снабжает всю южную группировку", - сказал Жданов, добавив, что снабжение из Крыма ведется на запорожское, мелитопольское, бердянское и херсонское направления.

Эксперт подчеркнул, что мост крайне необходимо уничтожить.

Ранее политолог из США резко призвал Запад помочь Украине разбомбить Крымский мост.

Как сообщал УНИАН, 16 июля советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост ждет судьба "вышек Бойко".

После этого депутат Госдумы от "крымского региона" Михаил Шеремет пригрозил "сокрушительным ударом" по Киеву, если Украина атакует Крымский мост.