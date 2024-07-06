Российские оккупанты усиливают оборону Крыма, сообщили в партизанском движении "Атеш".

Среди российских оккупантов ходят слухи, что Сили обороны Украины создают "ударный кулак".

Создание "ударного кулака" идет "для осеннего прорыва в сторону пока еще подконтрольного России Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", сообщает партизанское движение "Атеш" в своем Telegram-канале.

Партизаны также сообщили, что вдаль побережья полуострова захватчики постоянно увеличивают число "оборонительных недосооружений". "В Евпатории и Ялте р*шисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиции, которые выглядят очень карикатурно", - добавили в "Атеш".

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В начале июня публицист Андрей Пионтковский сказал УНИАН, что для окончания войны с РФ украинцам будет достаточно 100 западных самолетов. По его словам, благодаря бортам от партнеров украинцы смогут за несколько недель "выкинуть" из Крыма вражескую группировку войск.

Позже командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины - вице-адмирал Алексей Неижпапа, сказал, что для победы над россиянами украинцам нужно обезвредить все вражеские логистические цепи. Он подчеркнул, что одна из таких логистических цепей - Крымский мост.

Президент Владимир Зеленский говорил, что у нашей страны есть резервы - 14 неукомплектованных бригад. По словам украинского лидера, эти бригады не имеют необходимого оружия, предоставление которого партнеры одобрили, но, к сожалению, пакеты помощи поступают медленно.

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