Президент сообщил, что сейчас у Сил обороны есть 14 неукомплектованных бригад.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас не происходит контрнаступление Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью для Bloomberg.

В частности, у президента спросили, как долго продлится патовая ситуация, потому что кажется, что новое контрнаступление Украины отдалено во времени.

"Это не патовая ситуация, это просто проблемная ситуация. Пат - это безысходность, а проблему можно решить, если есть желание и есть инструменты. У нас есть желание. А инструменты не пришли, как говорится. То есть, у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв. У нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили - пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

Он выразил благодарность Конгрессу США за поддержанную дополнительную поддержку объемом 60,8 млрд долларов, но подчеркнул, что помощь должна попасть на фронт.

"Мы не можем говорить просто о контрнаступательных действиях. Нам сегодня надо защитить то, что у нас есть. Мы хотим соответствующие контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", - констатировал Зеленский.

На вопрос, когда будет контрнаступление ВСУ Зеленский ответил: когда Силы обороны Украины получат все необходимое оборудование, по которому ранее голосовал Конгресс США и которое поддержали европейские лидеры.

"А график - я не знаю. Никто не знает. К сожалению. И это самая большая трагедия этой войны между решением и реальным фактом", - заявил президент.

Он сказал, что проходит много времени от принятия решения до фактического попадания помощи к украинским военным, и из-за этой долгой подготовки россияне могут понимать, что будет дальше.

Новое контрнаступление ВСУ - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в мае советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США в размере 61 миллиарда долларов. Кроме того, благодаря новой помощи от США украинские военные будут иметь возможность "удержать фронт" и противостоять российской агрессии в течение 2024 года.

В то же время, в июне генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж высказал мнение, что Вооруженные силы Украины могут перейти к контрнаступлению в конце лета - начале осени. По его словам, если условия будут благоприятными, то Украина сможет перейти к контрнаступательным действиям ближе к осени. По его словам, на сегодня украинские военные делают все, чтобы помешать планам РФ прорвать восточный фронт.

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