Сотни самолетов позволят быстро "выкинуть" из Крыма российскую группировку, полагает эксперт.

Продолжается война в Украине, и для окончания противостояния с россиянами украинцам будет достаточно ста западных самолетов.

Сотни бортов позволят "выкинуть" российскую группировку из Крыма в самые короткие сроки, для этого требуется несколько недель, наверное, заявил публицист Андрей Пионтковский во время интервью УНИАН.

"Сто самолетов достаточно для окончания этой войны. Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) боится армии, боится военного переворота. В этой атмосфере падение Крыма будет означать падение путинского режима", - отметил эксперт.

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Ряд западных стран пообещали предоставить Украине самолеты F-16 после того, как наши летчики и технический персонал научаться с ними работать. Кроме того, сообщалось, что на украинской территории для этих бортов нужно подготовить инфраструктуру.

В начале июня руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что за последние два месяца защитники Украины настолько сильно проредили систему противовоздушной обороны России, лишая врага возможности шпионить, что украинцам уже можно передавать F-16, и они даже могут использовать их на поле боя. Эксперт спрогнозировал, что в украинском небе первые самолеты могут начать "работать" в ближайшие недели.

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