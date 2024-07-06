Вполне реальным является возвращение украинского флота в Севастополь, отметил вице-адмирал.

Идет война в Украине, и через Крымский мост происходит поставка техники, оружия, оборудования для российской армии на фронт, поэтому он является военной целью и должен быть уничтожен.

Об этом сказал вице-адмирал, командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосейчук. Отвечая на вопрос о целесообразности уничтожения Крымского моста, командующий ВМС отметил, что это логистический объект врага, который должен быть уничтожен.

"Крымский мост - это логистическая цепь, которая работает на агрессора. И все логистические цепи для победы должны быть обезврежены. Поэтому, конечно, мост это такая цель", - сказал он. При этом отметил, что по Крымскому мосту, сейчас в меньших объемах, чем было в 2022 году, когда он был поражен, и дальше происходят различные поставки на фронт для вражеской армии. "Но все же остается цепочкой поставок для оккупационных войск. И для военных это будет военная цель. Она есть и остается", - подчеркнул Неижпапа.

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Он считает, что достижимой является цель захода украинских кораблей в Севастополь (Крым). "Знаете, как в той русской песне: "Я знаю то, что "невозможное возможно". Конечно, что иначе не может быть. Я уже говорил, что мы должны до конца дойти", - подчеркнул Неижпапа.

Он отметил, что в Крыму есть много украинцев, и мы их также защищаем, поэтому не применяем оружие по гражданским объектам. По его словам, такие преступления в практике России, которая бьет по гражданским объектам в Одессе, Харькове и других городах.

"Украинцы берегите себя. Мы вернемся и все поставим на свои места. Не надо находиться рядом с военными объектами в Крыму, обходите их стороной и не подвергайтесь опасности, потому что это цели для Сил обороны Украины", - сказал Неижпапа. По его словам, граждане Украины, которые там проживают, будут восстанавливать жизнь в Крыму.

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Как сообщал УНИАН, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отмечал, что российские оккупанты пытаются выстраивать очередные "заборы", чтобы защитить Крымский мост, но им это не поможет.

По его словам, для россиян проблема в том, что полностью перекрыть Керченский пролив они не могут, потому что там происходит мореплавание и под иностранными флагами. Плетенчук отмечает, что ни один объект не может быть защищен на 100%, если есть желание, чтобы это уничтожить.

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