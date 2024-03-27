Отмечается, что эти судна доставляют ряд проблем.

Война России против Украины заставила правительства многих стран ввести санкции против богатейших россиян, в том числе конфисковать их суперяхты стоимостью в сотни миллионов долларов. Но неясно, можно ли их продать или кто их купит, в результате чего в портах застряли массивные яхты.

"Российская проблема становится все более и более серьезной", - сказал один брокер роскошных яхт изданию Business Insider на Международной выставке яхт в Палм-Бич.

Российские олигархи владели вторым по величине флотом суперяхт

Россия - один из самых крупных игроков на огромном рынке яхт. В августе 2021 года россияне владели второй по величине долей яхт длиной более 40 метров. На их долю пришлось 16% покупок новых суперяхт в десятилетие, предшествовавшее отчету, и они известны тем, что тратят деньги на экстравагантные интерьеры и уникальные функции. К примеру, один олигарх заказал большой сейф в каюте владельца, в котором тот мог бы хранить свои винтовки. Он любил стрелять по тарелочкам на палубе.

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Теперь эти продажи остановились, поскольку олигархи попали под международные санкции. Пострадало не менее дюжины суперяхт общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. И никто не знает, что с ними будет дальше.

В чем проблема российских яхт

Российские суперяхты, попавшие под санкции, трудно купить и продать.

Первая проблема заключается в том, что многие яхты "заморожены", а не арестованы. Это означает, что хотя российские владельцы не могут их использовать, технически они не принадлежат иностранному правительству, поэтому их нельзя продать без специального разрешения.

"У меня было несколько запросов, но все, что вы можете им сказать, это то, что мы еще не знаем исхода дела", - сказал на яхт-шоу другой брокер суперяхт.

И несмотря на заявления брокера об интересе к этим яхтам, большинство ультра-богачей - или, по крайней мере, их брокеры - не хотят приближаться к этим судам и на десять футов, даже если правительство получит законное разрешение на их продажу.

"Как это будет выглядеть, если вы купите русскую яхту?" - говорит Джулия Симпсон, брокер из Thompson of Monaco. "Даже если это совершенно законно и нормально, на кону слишком много вопросов, - говорит она, - например, как первоначальный владелец получил свои деньги и может ли это выставить нового покупателя в плохом свете".

Кроме того, возможны юридические последствия, поскольку правительству трудно доказать, кому на самом деле принадлежат яхты.

"Олигархи обычно структурируют свою собственность на эти дорогостоящие активы через сеть офшорных подставных компаний и трастов, призванных скрыть истинного владельца", - сказал Джошуа Нафталис, бывший федеральный прокурор.

А если правительство и получает право собственности, то это в значительной степени зависит от решения суда. Например, россиянин, чья яхта была конфискована французским правительством, получил доступ к своему судну после того, как выиграл судебное разбирательство в 2022 году.

"Приобрести яхту очень сложно", - сказал Ральф Дазерт, глава отдела аналитики SuperYacht Times. "Существует большой риск того, что бывший (российский) владелец подаст на вас в суд, чтобы вернуть яхту".

Он указал на Alfa Nero, 82-метровую яхту, которую Эрик Шмидт планировал приобрести за 67 миллионов долларов в прошлом году на аукционе, организованном Антигуа и Барбудой. Он отказался от этой идеи после того, как различные стороны попытались заблокировать продажу, вероятно, посчитав, что она не стоит головной боли с законом.

"Когда причина для санкций исчезнет, а это может произойти, российские владельцы попытаются вернуть свои яхты", - сказал Симпсон. "В конце концов, правительство не собирается им платить".

При этом, если санкции будут сняты, яхты будут стоить гораздо меньше, чем когда их конфисковали, поскольку неиспользуемое судно приходит в негодность гораздо быстрее, чем то, которое бороздит моря. Россиянам, попавшим под санкции и сумевшим сохранить контроль над своими суперяхтами, будет нелегко избавиться от них в будущем.

Американцам, которые попытаются вести бизнес с олигархами, находящимися под санкциями, придется пройти через множество препятствий - например, найти банк для оформления покупки, что будет практически невозможно. Если же им это удастся, и правительство узнает об этом, им грозят крупные штрафы, а сделка будет признана недействительной.

Санкции против российских олигархов - главные новости

ЕС ужесточил санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля. В октябре 2022 года страны Европы утвердили восьмой пакет ограничений.

В связи с санкциями имущество и активы подсанкционных российских олигархов, связанных с Путиным, в нескольких странах уже арестовали. Среди арестованного – виллы и другие объекты недвижимости, самолеты и яхты олигархов.

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