Речь идет о вчерашнем "прилете" во временно оккупированном полуострове.

Похоже, вчера во время ракетной атаки на временно оккупированный Крым три ракеты Storm Shadow достигли цели.

Аналитик OSINTtechnical заявил, вероятно, боеголовки врезались в главный центр связи Черноморского флота России в Севастополе.

"Похоже, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что врезались в главный центр связи Черноморского флота России", - написал он в Twitter.

В качестве доказательства аналитик показал снимки спутника:

Новые данные об атаке на Севастополь

Напомним, вчера вечером во временно оккупированном Крыму звучала тревога. Местные слышали взрывы, телеграмм-каналы писали о возможных ударах Украины по Крымскому мосту.

Утром Силы обороны юга Украины раскрыли, что там творилось. В частности, в Севастополе Украина попала по двум десантным кораблям РФ: "Ямал" и "Азов".

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